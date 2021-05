The Sun Runner

Coachella Valley Music and Arts Festival atau festival musik dan seni tahunan yang berlangsung di Empire Polo Club, Indio, California. Uniknya, pentas hiburan tersebut berada di Gurun Colorado yang notabenenya sangat rindang dan terkenal dengan pemandangan alamnya. Pada tahun 1999, Rick van Santen dan Paul Tollett yang merupakan seniman ternama telah mendirikan festival tersebut. Kemudian perusahaan Coachella diambil alih oleh anak perusahaan AEG Presents, Goldenvoice.

Acara tersebut kerap kali menawarkan pentas yang sangat luar biasa. Sejak beberapa tahun terakhir, beberapa seniman musik ternama dari seluruh dunia pun hadir untuk memberikan persembahan terbaiknya. Sementara genre musik yang ditampilkan yaitu hip hop, indie, pop, rock hingga musik dansa elektronik. Sedangkan hiburan lain yang ditawarkan adalah instalasi seni dan patung. Panggung tersebut memang selalu penuh sorak lantaran para pengunjung yang datang selalu ingin mendapati posisi pertama.

Awal mula terjadinya konser di Coachella ditandai oleh kemunculan pentas pertama Pearl Jam pada tahun 1993 di Empire Polo Club. Dimana dulunya Ia telah memboikot tempat di bawah naungan Ticketmaster. Yang kemudian terbitlah festival Coachella untuk pertama kali dalam dua hari sejak Oktober 1999. Namun di tahun berikutnya, pentas seni dan musik tersebut tidak berjalan baik alias mengalami beberapa kendala. Walau begitu, mereka tetap mengusahakan yang terbaik dan hasilnya tahun 2001 festival tahunan tersebut kembali bergema. Di tahun 2002, terdapat format baru pada acara tersebut yaitu kelangsungan acara memakan waktu 3 hari dengan susunan line-up yang sama.

Amerika Serikat mungkin berhutang banyak pada festival Coachella. Sebab pentas hiburan tersebut telah menjadi terkenal dan tersohor sejak beberapa tahun terakhir. Dan hal itu membuat seluruh fans fanatik grup musik atau bahkan pemain musik asing rela mendatangi California hanya demi menikmati acara live di barisan depan. Menurut beberapa laporan, Coachella banyak mendapatkan peningkatan dalam hal materi sejak 2013. Dan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2017 yang dimeriahkan oleh 250.000 penonton serta mendapatkan keuntungan sekitar $ 114,6 juta rupiah.

Keberhasilan Coachella telah mengundang decak kagum bagi sejumlah pihak, salah satunya adalah Goldenvoice. Pelopor musik terkenal itu melakukan hubungan kerjasama dengan situs agen judi bola untuk membuka konser dan acara musik festival di Coachella. Terbukti bahwa acara yang telah mereka kembangkan yaitu The Annual Stagecoach Country Music Festival in 2007, Thrash Metal Big Festival in 2011 dan Rock Desert Trip Festival in 2016.

Para seniman Coachella bukanlah orang sembarangan. Mereka merupakan seniman ternama dan terkenal yang sangat paham bagaimana cara berkarya dalam cerita dan alunan nada. Uniknya, festival tersebut telah membuat iri sejumlah negara, terutama pada konser musik dan seni teater. Kabarnya, Coachella telah meraup lebih banyak tiket dari pada beberapa konser ternama lainnya.

Tak hanya dikenal sebagai tuan rumah Live Music, Coachella juga mampu menawarkan maha karya seni visual. Sehingga para hadirin tak kan pernah bosan walaupun harus menghabiskan waktu berjam – jam. Perlu diketahui bahwa Goldenvoice lebih memprioritaskan Coachella khusus festival lantaran anggaran yang didapatkan sebelumnya tidak ternilai.

Maka dari itu acara tahunan tersebut sukses mencuri minat pengunjung untuk menikmati suguhan terbaik yang pernah ada. Hingga tahun berikutnya, beberapa wilayah lain mengadopsi sistem hiburan Coachella sebagai peningkat kondisi finansial. Akan tetapi pendapatan yang diraih Coachella sangat besar dari pada pesaing lainnya.